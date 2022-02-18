Министр обороны Грузии встретился с министром обороны Швеции

В рамках министериала обороны НАТО, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с министром обороны Швеции Петером Хульквистом, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере обороны и дальнейшие планы развития отношений.

Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Питера Хульквиста за образцовое партнерство между ведомствами.

Министр обороны Грузии обратил особое внимание успешному партнерству и будущим перспективам в сферах тотальной обороны, резерва и мобилизации.

Было отмечено, что визиты стратегического уровня вносят значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере обороны и безопасности между двумя странами. Питер Хульквист подтвердил готовность посетить Грузию с официальным визитом в апреле.

Разговор также коснулся прогресса и перспектив Грузии на пути к членству в НАТО и ЕС. Особое место было уделено необходимости развития и углубления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.