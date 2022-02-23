Эпидемиолог объяснил, когда может быть отменено ношение масок в Грузии

В Грузии отменят маски в том случае, если более 80% населения будет вакцинировано против коронавируса двумя дозами, а 60% - тремя дозами. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В Грузии с 1 февраля отменили «зеленые паспорта», а с 1 марта снимают и другие ограничения, однако пока сохраняется правило ношения масок на улице и в помещении. При этом никаких санкций за нарушение этого правила не предусмотрено, поэтому его выполняют далеко не все, особенно на открытом воздухе. Показатель ношения масок в Грузии составляет около 60%.

«Если бы у нас, как в Англии, показатель полностью привитых был больше 80%, и еще 60% были привиты бустером, то сегодня мы свободно приняли бы решение отменить ношение масок. Идет весна, наступает теплая погода. Единственной защитой является маска и прививка», - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, если не будет вакцинировано 70% населения мира, то всегда будет опасность возникновения нового штамма, в том числе и агрессивного.

Гамкрелидзе подчеркнул, что в планы правительства Грузии входит вакцинация 70% населения страны до конца июля.

«Понимаю, что у нас довольно сложная цель. Собираемся ходить в каждое село и двор, провести большую инфокампанию», — отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе признал, что Грузия уже прошла пик шестой волны распространения штамма коронавируса «омикрон» и эпидситуация улучшается.

По его словам, в том случае, если показатель ношения масок вырастет и больше граждан сделают бустер-дозу, в июне ежедневный показатель снизится до одной тысячи за сутки.