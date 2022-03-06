Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Организация ООН по промышленному развитию (UNIDO) продолжает реализацию проектов, способствующих росту конкурентноспособности грузинских продуктов питания на рынке ЕС. Об этом сообщил Trend глава отдела региональной координации UNIDO по Европе и Центральной Азии Яцек Цукровски.

"Проекты UNIDO продолжают поддерживать производство продуктов и их сбытовые цепочки в Грузии, что может способствовать, в частности, росту доходов населения, в том числе женщин", - сказал Цукровски.

По его словам, UNIDO определила ряд типичных продуктов с высоким потенциалом развития культивации в административных районах Мцхета-Мтианети и исторических регионах Тушети, а также разработала рекомендации по оказанию технической поддержки.

Цукровски также отметил, что UNIDO продолжит поддерживать устойчивый рост Грузии.

"Сферы сотрудничества UNIDO в Грузии будут включать агробизнес и сельское предпринимательство, конкурентоспособность и доступ к рынкам, а также устойчивую энергетику и рациональное управление окружающей средой", - сказал глава отдела.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)