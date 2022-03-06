Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)

Грузия 6 марта 2022 16:46 (UTC+04:00)
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Организация ООН по промышленному развитию (UNIDO) продолжает реализацию проектов, способствующих росту конкурентноспособности грузинских продуктов питания на рынке ЕС. Об этом сообщил Trend глава отдела региональной координации UNIDO по Европе и Центральной Азии Яцек Цукровски.

"Проекты UNIDO продолжают поддерживать производство продуктов и их сбытовые цепочки в Грузии, что может способствовать, в частности, росту доходов населения, в том числе женщин", - сказал Цукровски.

По его словам, UNIDO определила ряд типичных продуктов с высоким потенциалом развития культивации в административных районах Мцхета-Мтианети и исторических регионах Тушети, а также разработала рекомендации по оказанию технической поддержки.

Цукровски также отметил, что UNIDO продолжит поддерживать устойчивый рост Грузии.

"Сферы сотрудничества UNIDO в Грузии будут включать агробизнес и сельское предпринимательство, конкурентоспособность и доступ к рынкам, а также устойчивую энергетику и рациональное управление окружающей средой", - сказал глава отдела.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Электромобили Tesla в Израиле подорожали в пятый раз за год
Электромобили Tesla в Израиле подорожали в пятый раз за год
Урегулированы разногласия по поводу обеспечения безопасности израильских рейсов в Дубае
Урегулированы разногласия по поводу обеспечения безопасности израильских рейсов в Дубае
Юрсоветница правительства: Израильский закон о защите прав потребителя распространяется на Amazon
Юрсоветница правительства: Израильский закон о защите прав потребителя распространяется на Amazon
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Террористы атаковали военный автобус в Пальмире В мире 21:32
Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Турция 21:04
Хулуси Акар призвал к прекращению огня в Украине Турция 20:55
Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия Россия 20:35
Золотая медаль стала лучшим подарком для тренера – азербайджанские гимнастки (ФОТО) Общество 20:24
Блинкен намерен 8 марта провести встречу с Макроном в Париже США 20:01
Пресс-секретарь президента Кыргызстана призвал СМИ и граждан не распространять ложную информацию Кыргызстан 19:34
В России на незаконных акциях задержали 3,5 тыс. человек Россия 19:20
Член Исполкома FIG выразил признательность Федерации гимнастики Азербайджана за организацию Всемирных соревнований по акробатической гимнастике Общество 19:09
Начаты работы по асфальтированию дороги Барда-Агдам (ФОТО) Экономика 19:03
В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 18:34
Путин заявил о готовности провести трехстороннюю встречу МАГАТЭ – РФ – Украина Россия 18:16
Ярослав Трифонов отмечает юбилей - от "зажигалки" в соцсетях до патриотизма: Я живу в любимом Азербайджане! (ФОТО) Интервью 18:03
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным - Офис президента Европа 18:00
Аэропорт под Винницей полностью уничтожен - Зеленский Европа 17:56
В Баку определились победители Всемирных соревнований по акробатической гимнастике среди смешанных пар Общество 17:51
Макрон провел телефонный разговор с Путиным Европа 17:46
Россия требует от стран Запада переподтвердить обязательства по Венским конвенциям - МИД Россия 17:42
В Иране за сутки от коронавируса умер 201 человек Общество 17:38
Зеленский рассказал о восстановлении Украины Европа 17:24
Азербайджанская группа заняла первое место на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 17:14
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:55
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив) Грузия 16:46
В Азербайджане выявлены еще 374 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 029 человек Общество 16:41
Мужская группа из Великобритании завоевала "золото" Всемирных соревнований по акробатической гимнастике в Баку Общество 16:39
Спортсменки из России заняли первое место среди женских пар на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Баку Общество 16:28
Во Дворце Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт, посвященный "Году города Шуша" (ФОТО) Культура 16:09
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор (Обновлено) Турция 16:06
США считают важным сохранение дипконтактов с Россией США 15:50
Определились победители Всемирных соревнований по акробатической гимнастике в Баку среди мужских пар Общество 15:42
Тренер остался доволен нашим выступлением на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Баку – спортсменки из Австрии Общество 15:26
Украина перевела свою экономику на военные рельсы Европа 15:22
США создадут фонд в $2,5 млрд для помощи Украине и странам, принимающим беженцев США 15:05
Moody's еще раз понизило рейтинг РФ - до Ca с B3 Россия 14:54
Международный центр мугама представил концертную программу "Новруз идет, наступает весна" (ФОТО) Культура 14:43
13-летний азербайджанский вундеркинд стал лауреатом Fujairah International Piano Competition 2022 (ВИДЕО) Культура 14:37
На саммите ЕС планируют обсудить создание европейских кибернаступательных сил Европа 14:11
На Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Баку царит дружеская атмосфера – спортсменки из Великобритании Общество 13:55
В рамках Всемирных соревнований по акробатической гимнастике в Баку определились финалисты среди женских пар Общество 13:33
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 13:32
Глава Евросовета рассказал о разногласиях в ЕС Европа 13:12
Азербайджанская женская группа прошла в финал Всемирных соревнований по акробатической гимнастике Общество 12:50
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 12:49
ЦБ РФ ограничил переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тыс. в месяц Россия 12:35
В Украине рассказали о ситуации в Киеве Европа 12:21
В России за сутки госпитализировали 8 242 человека с коронавирусом Россия 12:11
Канада призвала своих граждан покинуть Россию Другие страны 11:56
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении - минобороны Азербайджан 11:41
В Шуше прозвучал азан (ВИДЕО) Общество 11:38
Азербайджанская женская группа занимает второе промежуточное место на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 11:17
В Грузии выявлено 1700 новых случаев коронавируса Грузия 11:07
Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов Россия 10:52
На родину доставлены еще 180 эвакуированных из Украины азербайджанцев (ФОТО) Общество 10:33
В Баку стартовал заключительный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 10:16
Более 20 человек пострадали в драке во время футбольного матча в Мексике Другие страны 10:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане Казахстан 09:53
В школах Грузии зафиксирован спад уровня заражения коронавирусом Грузия 09:30
Шесть человек стали жертвами торнадо в штате Айова США 09:06
"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостанавливает работу в России Россия 08:37
Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC В мире 08:31
КНДР заявила, что провела испытания систем разведывательного спутника Другие страны 08:05
В Азербайджане планируется расширить спектр инструментов финансирования Экономика 07:54
Глава МАГАТЭ положительно оценил переговоры в Иране Ядерная программа 07:46
171 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:18
Польша отдаст Украине Су-25 и МиГ-29, если США передадут ей F-16 Европа 06:31
Турция эвакуировала из Украины еще 273 своих гражданина – Чавушоглу Турция 05:57
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 Другие страны 05:28
Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ - Центробанк Россия 04:48
ВОЗ доставила в Украину более 36 тонн гуманитарной медпомощи В мире 04:12
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности Другие страны 03:40
Visa работает над прекращением транзакций на территории России Россия 02:59
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России В мире 02:34
Названа повышающая риск смерти от COVID-19 группа крови В мире 02:04
Саудовская Аравия сняла большинство коронавирусных ограничений в стране Арабские страны 01:36
Турция и США обсудили двусторонние отношения Турция 01:07
В Азербайджане с сегодняшнего дня смягчен карантинный режим Общество 00:47
Обнародованы меры по программе цифровой трансформации ТЭС в Узбекистане Узбекистан 00:03
IBM прекратила продажу своих технологий на территории России США 5 марта 23:55
Россельхознадзор отменил ограничения поставки томатов и перца из Узбекистана Узбекистан 5 марта 23:22
Железная дорога Захедан-Чабахар в Иране будет завершена к марту 2024 года Иран 5 марта 23:11
Азербайджан за год увеличил импорт продуктов питания Экономика 5 марта 22:44
Президент Турции переговорил с премьером Канады и президентом Литвы Турция 5 марта 22:43
МВФ рассмотрит выделение дополнительных $1,4 млрд для Украины на следующей неделе В мире 5 марта 22:40
Грузия сократила импорт дизтоплива из Турции Энергетика 5 марта 22:38
Эрдоган завтра обсудит с Путиным ситуацию в Украине Турция 5 марта 21:53
С 6 марта госструктурам в Азербайджане разрешается прием граждан на местах Общество 5 марта 21:25
Довольны результатом выступления на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Баку – бронзовые призеры Общество 5 марта 21:19
На родину доставлены еще 184 эвакуированных из Украины азербайджанца (ФОТО) Политика 5 марта 21:08
В Азербайджане снят ряд карантинных ограничений - Полный список Общество 5 марта 21:03
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известного скрипача Гидона Кремера, посвященный 75-летию Маэстро (ФОТО) Общество 5 марта 20:52
В Азербайджане остается в силе требование в связи с COVID-паспортом и ношением масок Общество 5 марта 20:48
В Азербайджане снимается ограничение в связи с оказанием услуг массажа Общество 5 марта 20:47
Третий раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться 7 марта Европа 5 марта 20:44
В Азербайджане снимается ряд ограничений на деятельность детских и других развлекательных центров Общество 5 марта 20:41
В Азербайджане снимается количественное ограничение в связи с оказанием репетиторских услуг Общество 5 марта 20:39
В Азербайджане с 6 марта разрешается проведение всех массовых мероприятий Общество 5 марта 20:30
В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 5 марта 20:22
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается количественное ограничение в связи с входом в терминалы аэропортов Общество 5 марта 20:19
В Азербайджане с завтрашнего дня разрешается подача кальянов в кафе и ресторанах Общество 5 марта 19:51
Женская группа из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Баку Общество 5 марта 19:49
Все новости