В Грузии количество кредитных карт в обращении незначительно выросло за год

БАКУ /Trend/ - В Грузии количество кредитных карт в обращении в январе 2022 года составило 582 513, что на 5,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (552 337), но на 0,5 процента меньше, чем в декабре прошлого года (585 454).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным регулятора, количество кредитных карт EC/MC в январе 2022 года составило 109 172, что на 24,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (143 920) и на 2,4 процента - по сравнению с декабрем прошлого года (111 933).

Количество кредитных карт VISA в Грузии в январе 2022 года составило 160 522, что на 21 процент меньше показателя аналогичного периода 2021 года (203 368) и на 3,2 процента - по сравнению с декабрем прошлого года (165 988).

По данным Нацбанка, в Грузии общее количество банковских карт в обращении в январе 2022 года составило 6,8 миллиона, что на 1,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (6,7 миллиона).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)