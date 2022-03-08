Международный фонд сельхозразвития поделился планами по проектам в Грузии на 2022 г. (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) продолжит реализацию Программы модернизации молочной промышленности и доступа к рынкам в Грузии.

Об этом сообщил Trend постоянный представитель МФСР в Грузии Фиди Раджаонсон.

По словам Раджаонсона, эта программа, рассчитанная на 2018-2025 годы, направлена на повышение уровня жизни малых производителей молочной продукции, особенно в горных районах, и улучшение управления природными ресурсами в процессе хозяйственной деятельности

Программа поддерживает экономическое развитие сельских районов и сокращение бедности, способствуя модернизации и созданию конкурентоспособной и диверсифицированной молочной промышленности, добавил постпред.

По его словам, при общей стоимости в 46,9 миллиона евро бюджет данной программы на 2022 год будет включать 3,2 миллиона евро от МФСР, 650 000 евро - от Адаптационного фонда, 380 000 евро - от правительства Грузии и 550 000 евро - от бенефициаров.

"Для сопровождения Грузии на пути ее развития МФСР продолжит адаптировать свое партнерство посредством кредитных операций, а также политического диалога, взаимодействия с частным сектором и климатическими фондами и трехстороннего сотрудничества Юг-Юг", - сказал в заключение постпред МФСР в Грузии.

(Автор: Марьяна Ахмедова)