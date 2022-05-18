Россия открывает сухопутную границу с Грузией

БАКУ /Trend/ - Согласно опубликованному 17 мая постановлению правительства Российской Федерации, гражданам РФ разрешается въезд в Грузию через сухопутную границу без специального разрешения.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Ранее российским гражданам разрешалось пересекать сухопутную границу с Грузией в целях обучения, работы, лечения или при наличии других веских причин.

Эти ограничения были введены в соответствии с постановлением правительства РФ №763 от 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, временно ограничивалось движение транспорта через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска с Грузией.

По новым правилам, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию. При наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, который надо сдать не позднее чем за 72 часа до вылета, или сертификата о вакцинации россияне смогут въехать в Грузию.