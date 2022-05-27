Активы банковского сектора Грузии выросли в апреле на 2,8%

В апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) увеличились на 99 миллионов лари или 1,6%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец апреля 2022 года объем активов банковского сектора составил 62,78 миллиарда лари (22 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,23 миллиарда лари.

На конец апреля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2022 года составил 37,23 миллиарда лари, что на 127,2 миллиона лари или на 0,34% больше, чем на начало апреля.

Согласно отчету, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 132,1 миллиона лари или 0,34%, а вклады до востребования увеличились на 259,3 миллиона лари или 1,19%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 40,52%, что 0,08 процентных пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 апреля.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,52%, в том числе 10,76% – по депозитам в национальной валюте и 0,93% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в апреле 2022 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 165,12 миллиона лари или на 0,38% и на 1 мая текущего года составил 43,15 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 226,58 миллиона лари или 1,06%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 391,7 миллиона лари или 1,79%.

По данным Нацбанка, на конец апреля 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,57 миллиарда лари, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,55 миллиарда лари, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце.

За апрель 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 0,1% или 22,12 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 22,19 миллиарда лари.

По состоянию на 1 мая текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 50,07 процента, что на 0,71 процентных пункта выше, чем на 1 апреля 2022 года.