В Грузии сохраняется двузначная динамика экономического роста

БАКУ/Trend/ - В администрации правительства Грузии состоялось заседание Экономического совета.

Двузначный экономический рост, увеличение экспорта и усиление динамики восстановления туризма стали основными темами заседания Экономического совета, которое прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



На встрече обсуждалась экономическая ситуация в стране.



«Было подчеркнуто, что сохраняется двузначная динамика экономического роста, в частности, экономический рост в мае 2022 года составил 11,6%, а средний экономический рост за январь-май определен на уровне 11,2%.



Говоря о динамике восстановления туризма, было отмечено, что в июне этого года Грузию посетило 445 894 иностранных путешественника, а рост по сравнению с июнем 2021 года составляет 185,5%. Количество международных туристических визитов за 6 месяцев 2022 года составило 1 209 272, что на 186,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявляют в администрации правительства.