Грузинский мед пользуется спросом в Болгарии и Франции

Грузия с начала года увеличила экспорт меда, поставки в основном идут в Болгарию и Францию, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

С января по май из Грузии было экспортировано 90,24 тонны меда, на 340 тысяч долларов - в полтора раза больше, чем за пять первых месяцев 2021.

В первую очередь грузинский мед покупают Болгария, Франция и Израиль, отдельные поставки также идут в ОАЭ, Германию, Японию и Саудовскую Аравию.

Болгария - 67,42 т ($195,1 тыс.)

Франция - 14,40 т ($80,94 тыс.)

Израиль - 3,57 тонны ($19,66 тыс.)

Кроме того, небольшое количество меда в этом году было экспортировано в следующие страны - ОАЭ, Германию, Японию, Саудовскую Аравию.

В 2021 году из Грузии в 19 стран было экспортировано 172,9 тонны меда на 657,3 тысячи долларов.