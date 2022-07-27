Самолеты из Израиля в Грузию будут летать еще чаще

Частота полетов из Израиля в Грузию увеличивается, в неделю число рейсов достигнет 42. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

Грузия является одним из популярных направлений для израильтян, за полгода граждане Израиля осуществили 84,6 тысячи визитов, заняв четвертое место по числу международных визитеров.

"На прошлой неделе мы смогли увеличить частоту полетов между Грузией и Израилем с 35 до 42 в неделю. Добавился полностью новый рейс Рамон (Эйлат) - Батуми, который в летний сезон будет осуществлять авиакомпания Arkia", – сказал Жвания.

По его мнению, увеличение числа рейсов между странами говорит о высоком интересе граждан Израиля к Грузии, что вызвано безопасной и приятной средой.

Число визитов граждан Израиля за полгода на 9,2% выше аналогичных показателей 2019 года и на 124% выше показателя прошлого года.

По данным Нацбанка, граждане Израиля вошли в десятку граждан стран, приносящих доход Грузии. За шесть месяцев 2022 года Грузия получила доход от туристов из Израиля в размере 104,7 миллиона долларов.