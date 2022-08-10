Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе

Доходы теле- и радиоканалов во втором квартале 2022 года составили 19 миллионов лари, что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.

По данным комиссии, падение доходов связано с запретом рекламы азартных игр, вступившем в силу с 1 марта.

Во втором квартале 2021 года от компаний, занимающихся азартными играми, телевидение и радио получили дохода больше на 4,6 миллиона лари.

При этом доход телеканалов от рекламы за отчетный период составил 17,5 миллиона лари, а радиокомпаний – 1,6 миллиона лари.

При этом из общего дохода теле- и радиоканалов на прямую рекламу приходится 64,7%, еще 21,7% – доля спонсорских вложений.

Из телеканалов на первом месте во втором квартале 2022 года по доходу от рекламы находится телекомпания "Имеди" с доходом 6 миллионов лари, на втором – телеканал "Мтавари архи" с 2,6 миллионами лари, замыкает тройку лидеров по доходам – "Рустави 2" с доходом 2,1 миллиона лари.

Среди радиокомпаний по доходам лидирует "Фортуна", получившая во втором квартале 885 тысяч лари от рекламы, на втором месте – радио "Имеди", доход которой составил 156 тысяч лари. Замыкает тройку лидеров – радио "Палитра" с 91,3 тысячами лари.