Число посещающих Грузию из Кыргызстана значительно возросло

БАКУ /Trend/ - В Грузии число приезжих из Кыргызстана в июле 2022 года составило 1 536 человек, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце 2021 года (613 человек).

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

По данным администрации, Кыргызстан занял 25 место среди стран мира по числу приезжих в Грузии в июле 2022 года.

На первом месте по этому показателю - Россия (156 737 человек), на втором - Армения (103 906 человек).

Следует отметить, что общее число приезжих в Грузии в июле 2022 года составило 718 401 человек, что почти втрое больше показателя аналогичного периода 2021 года (259 641 человек).