Иранская Pars Air начинает полеты в Батуми

Иранская авиакомпания Pars Air с 28 августа начнет выполнять регулярные чартерные рейсы между Рештом и Батуми. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузии, сообщает компания TAV Georgia.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Из иранского города близ Каспийского моря в Аджарию будут летать самолеты типа CRJ 200.

«Предположительно, билеты будут продаваться гибридно – через туристические агентства и самой авиакомпанией», — пояснили в TAV Georgia.

Pars Air – это частная авиакомпания, она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Имеет в своем авиапарке три Bombardier CRJ200 канадского производства, принадлежащих самой компании.

В настоящее время 21 авиакомпания выполняет рейсы из Батумского международного аэропорта по 17 направлениям.

За январь-июль 2022 года аэропорт Батуми обслужил более 313 тысяч пассажиров, что на 35,37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.