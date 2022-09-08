В Тбилиси приступили к замене аварийных домов

Завершился тендер по замене первого аварийного многоэтажного дома в Грузии, который будет демонтирован и построен в рамках госпрограммы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.

По информации мэра, в тендере участвовали две компании и в результате победила компания "BK Construction", которая зафиксировала минимальную цену - более 6,1 миллиона лари (более 2,1 миллиона долларов).

"Первой частью программы будет здание, расположенное в районе Самгори с аварийностью четвертой категории, демонтаж которого начнется в октябре текущего года. Строительные работы будут продолжаться в течение последующих двух лет. В рамках проекта должны быть удовлетворены 36 семей, которых муниципалитет уже перевел на съемные квартиры",- заявил Каладзе.

По его словам, параллельно указанной пилотной программе столичная мэрия разрабатывает проект дополнительно для 12 аварийных корпусов. Районные администрации ведут переговоры с населением десятков корпусов.

"К сожалению, часто бывают случаи, когда в процессе переговоров местные жители требуют гораздо больше жилплощади, что физически невозможно. Мы готовы отдать один в один ту площадь, которой вы владеете, и вы не потеряете ни одного сантиметра. И что самое главное, переедете в новые отремонтированные квартиры", - заявил Каладзе.

Мэр призвал население к сотрудничеству и отметил, что все это делается для создания нормальных условий жизни и их безопасности. Каладзе также обещал, что программа замены аварийных зданий в последующие годы станет гораздо более масштабной.