Грузия подготовила законы для присоединения к Единой европейской платежной зоне SEPA

Парламент Грузии в ускоренном порядке принял в третьем чтении законодательный пакет для присоединения страны к Единой европейской платежной зоне SEPA, передает Trend со ссылкой на НОВОСТИ-ГРУЗИЯ.

Платформа облегчит денежные транзакции из Грузии со странами ЕС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что присоединение к SEPA является еще одним шагом на пути интеграции страны в ЕС.

По данным парламента Грузии, правительство и Нацбанк подготовили три пакета законодательных актов объемом 1700 страниц для внесения изменений в 21 закон, касающийся деятельности Нацбанка, коммерческих банков и платежной системы.

«Законодательные изменения дадут существенные преимущества как гражданам, так и бизнесу, будут способствовать притоку иностранных инвестиций», — говорится в сообщении парламента.

О важности присоединения Грузии к SEPA агентству деловых новостей bm.ge рассказал председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе.

Он отметил, что в системе SEPA грузинские банки будут осуществлять наличные расчеты в Евросоюзе без банков-корреспондентов, что удешевит банковские переводы.

При этом для использования SEPA грузинским банкам придется инвестировать в новые технологии.

«Эта система поможет грузинскому банковскому сектору, который является одним из самых передовых на постсоветском пространстве, пойти еще дальше. Я думаю, что банки, которые захотят присоединиться к этим схемам, должны будут пройти преобразования, чтобы после вступления в нее юридические и физические лица больше не использовали посреднические банки-корреспонденты, в результате переводы стали в несколько раз дешевле.Грузинские банки должны будут приобрести новые технологии», — сказал Ковзанадзе.

SEPA — перевод в евро между банковскими счетами в Европе и Европейской экономической зоне. Через систему SEPA можно осуществлять платеж без высоких комиссий за транзакции и достаточно быстро. Время, необходимое для перевода денег, составляет от нескольких секунд до одного рабочего дня.