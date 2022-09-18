Премьер Грузии отправился в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился с рабочим визитом в США для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе грузинского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США. В рамках визита в США Ираклий Гарибашвили обратится к участникам генеральных дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН. До этого премьер-министр посетит церемонию открытия 77-й сессии Генеральной Ассамблеи", - сказано в сообщении.

Глава грузинского правительства также планирует провести ряд встреч на высоком уровне. В состав грузинской делегации входят глава МИД Илья Дарчиашвили, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

Неделя высокого уровня ГА ООН открывается 20 сентября. Выступление премьера Грузии ожидается 23 сентября.