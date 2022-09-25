Глава МИД Грузии встретился с коллегами из стран Ближнего Востока в Нью-Йорке

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили проводит встречи со своими коллегами из стран Ближнего Востока на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на "Новости Грузия".

По информации пресс-службы грузинского внешнеполитического ведомства, переговоры состоялись с министрами иностранных дел Кувейта, Иордании и Саудовской Иордании.

Во всех случаях в центре внимания был вопрос активизации межгосударственных отношений в сферах экономики, торговли и туризма.

На встрече с главой МИД Кувейта Ахмедом Насером ас-Сабахом была отмечена необходимость проведения заседания межправительственной комиссии, в рамках которого будут детально обсуждены направления сотрудничества по секторам.

С вице-премьером, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади обсуждались и вопросы сотрудничества двух стран в международных форматах.

Было отмечено успешное сотрудничество Грузии с Лигой арабских государств и арабскими государствами в целом.

Министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Саудома грузинский коллега поздравил с национальным праздником, пожелав мира и процветания Саудовской Аравии и ее народу.

Также была подчеркнута важность запланированных в ближайшее время визитов высокого.