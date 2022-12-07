Мэры Тбилиси и Рима подписали Меморандум о взаимопонимании

Мэрия Тбилиси сообщила 6 декабря, что мэр Каха Каладзе, находящийся с рабочим визитом в Италии, подписал Меморандум о взаимопонимании со своим римским коллегой Роберто Гуальтьери, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По сообщению Мэрии Тбилиси, в рамках меморандума Тбилиси и Рим будут более тесно сотрудничать в таких областях, как развитие и восстановление городов, улучшение окружающей среды, культура, инклюзивность, инновации.

«Цель меморандума - способствовать углублению дружеских отношений, планировать совместные мероприятия, делиться опытом решения городских, экономических или экологических проблем», - говорится в сообщении мэрии.

После подписания документа Каладзе сказал, что «визит был очень важным с той точки зрения, что мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Римом. Я очень рад, что эти отношения углубляются и становятся еще интереснее».

В свою очередь мэр Рима написал после встречи в Твиттере: «Приятно принимать у себя нашего друга, мэра Тбилиси… Наши столицы работают над укреплением сотрудничества во всех аспектах, включая такие стратегические области, как культура, городское развитие, транзиция энергии и цифровые инновации».