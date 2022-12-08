Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров

Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели завершит 2022 год почти тремя миллионами пассажиров. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила генеральный менеджер TAV Georgia Тея Закарадзе.

Что касается аэропорта Батуми, то он в этом году обслужил 620 тысяч пассажиров.

По словам Закарадзе, в TAV Georgia считают, что Батумский аэропорт в 2023 году сможет вернуть тот пассажиропоток, который был у него в 2019 году. Что касается тбилисского аэропорта, то в компании сомневаются, что в 2023 году можно будет вернуться к допандемическим показателям.

"В этом году, к сожалению, не удалось восстановить тот показатель пассажиропотока, который был до пандемии", – заявила Закараде.

Как отметила Закарадзе, все зависит от того, сколько авиакомпаний начнут летать из Грузии. "Мы настроены оптимистично. Хотим обслужить как можно больше авиакомпаний и пассажиров", – подчеркнула Закарадзе.

В ноябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым увеличив аналогичные показатели 2019 года на 8%.

На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.

Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.

TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.

В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.

Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.