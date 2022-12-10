Грузия и ОАЭ договариваются о либерализации торговли

Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели второй раунд переговоров, которые предполагают подписание соглашения о Всестороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами в начале 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

Переговоры прошли в Дубае. С грузинской стороны их возглавлял замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.

Стороны обсудили либерализации торговли товарами и услугами, а также по таким направлениям сотрудничества, как таможня и правила происхождения, права интеллектуальной собственности, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, технические барьеры в торговле и другие.

Отмечается, что стороны смогли достигнуть значительного прогресса в рамках продолжающихся переговоров по тексту соглашения.

Проведение третьего раунда переговоров запланировано в марте 2023 года в Грузии. Первый раунд состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси.

В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".

Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.

Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.