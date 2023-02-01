Министр: Тенденция роста в экономике Грузии сохранится

Экономическая активность в нескольких секторах, которые обусловили положительную тенденцию роста ВВП в 2022 году, указывает на то, что грузинская экономика будет расти и в 2023 году. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в декабре 2022 года составил 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста в 2022 году составляет 10,1%.

По словам Давиташвили, рост ВВП в основном был вызван экономической активностью в нескольких секторах, среди которых важное значение имело восстановление туризма, где доходы составили 3,5 миллиарда долларов.

Также важным был и экспорт, который достиг исторически рекордного показателя и составил 5,6 млрд долларов.

Кроме того, по словам министра, важно, что активы были очень диверсифицированы – как в сфере транспортной и складской логистики, так и в строительстве в направлении недвижимости, а также в сфере услуг и производства.

Минэкономики отметило и тот факт, что международная рейтинговая компания Fitch улучшила перспективу суверенного кредитного рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный", а рейтинг оставила без изменений на уровне "BB".

Согласно отчету рейтинговой компании основными определяющими факторами рейтинга и позитивного прогноза Грузии являются надежная и эффективная политика и показатели лучшего экономического развития и сильного управления по сравнению с другими странами с рейтингом "ВВ".

По словам министра, это говорит о том, что если страна сохранит положительные тенденции в 2023 году, то при следующей оценке ее суверенный рейтинг улучшится.

"Мы рассчитываем, что положительные тенденции сохранятся, исходя из того, что экономический рост в 2022 году был не только в одном конкретном направлении, но, как мы уже сказали, он достаточно диверсифицирован и охватывает множество секторов", - отметил министр.

Также Давиташвили подчеркнул и назвал одним из важных факторов то, что оборот предприятий-плательщиков НДС в декабре был достаточно высоким - он увеличился на 18,1%.

Кроме того, в декабре выросла туристическая активность – доходы от туризма составили 555 млн долларов. Рост наблюдался и в направлении денежных переводов – переводы в Грузию в иностранной валюте составили 535 миллионов долларов.

После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.

По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.