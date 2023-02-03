Президент Грузии приветствует позитивную оценку Еврокомиссии

Очень важно, что Еврокомиссия положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией с точки зрения сближения с законодательством ЕС. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль.

"Приветствуется эта положительная оценка, которая придает большую значимость выполнению нами 12 рекомендаций в ближайшее время, чтобы в кратчайшие сроки предоставить Грузии статус кандидата", – написала Зурабишвили в соцсети.