Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2023 года понизился на 1% по сравнению с январем 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 0,4%, в том числе на продовольствие – на 9,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 13,4%.

В феврале, по сравнению с январем, цены на промышленную продукцию снизились на 1,3%, сообщает "Сакстат".

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 12,1%, перерабатывающей промышленности – на 8,6%, а также на продукты питания – на 10,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 18,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 14,6%, в том числе цены на напитки снизились на 12,7%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 6,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 6,1%.

Уровень годовой инфляции в Грузии в феврале 2023 года составил 8,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 14%. В феврале 2023 года, по сравнению с январем 2023 года, уровень инфляции составил -0,3%.