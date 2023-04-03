Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 декабря 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 28,3 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Нацбанка Грузии.

Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.

За четвертый квартал показатель ухудшился на 1,8 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 115,1% к ВВП за последние четыре квартала.

Общие международные активы составляют 14,2 миллиарда долларов, что на 828,9 миллиона долларов больше показателя на конец третьего квартала 2022 года.

Общие международные обязательства на отчетную дату составили 42,5 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 2,6 миллиарда долларов по сравнению со третьим кварталом 2022 года.