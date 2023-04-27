Численность населения Грузии в 2022 году увеличилась

Численность населения Грузии по данным на 1 января 2023 года составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат" ("Грузстат").

Согласно данным ведомства, в 2021 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509).

По состоянию на 1 января 2023 года, 60,4 % населения Грузии проживает в городских поселениях. Кроме того, население Тбилиси составляет почти треть всего населения.

Что касается возраста населения, то доля населения в возрасте 0-14 лет в общей –численности населения составляет 20,7 %, доля трудоспособного населения (возрастная группа 15-64 лет) – 63,8 %, а доля населения в возрасте 65 лет и старше – 15,6 %.

Численность мужчин, по состоянию на 1 января 2023 года, составила 1 миллион 793,8 тысячи, а женщин – 1 миллион 942,5 тысячи человек. Так, 48 % населения Грузии составляют мужчины, а 52% — женщины.

Соотношение полов составляет 92, что означает, что на каждые 100 женщин приходится 92 мужчины.

Следует отметить, что количество мужчин в возрасте до 35 лет превышает количество женщин, а после 35 лет наблюдается противоположная картина, что связано с большей продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами.

По сравнению с предыдущим годом ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году увеличилась на 2,3 единицы и составила 73,7 года. Мужчины в среднем живут 69,4 года, женщины – 78,1 года.

Средний возраст населения Грузии, по состоянию на 1 января 2023 года, составляет 38 лет.