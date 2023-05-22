Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом

Национальный банк Грузии утвердил правила подключения открытого банкинга, тем самым упорядочив эту сферу. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

Открытый банкинг – это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей.

По данным Нацбанка, новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга.

Согласно правилам, не банковские институты также получат доступ к открытому банкингу в случае удовлетворения условий Нацбанка.

При этом подключение будет доступно для любого субъекта в соответствии с требованиями.

Офис инноваций регулятора готов помочь всем заинтересованным субъектам воспользоваться новой возможностью.