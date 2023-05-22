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Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом

Грузия Материалы 22 мая 2023 09:36 (UTC +04:00)
Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом

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Национальный банк Грузии утвердил правила подключения открытого банкинга, тем самым упорядочив эту сферу. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

Открытый банкинг – это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей.

По данным Нацбанка, новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга.

Согласно правилам, не банковские институты также получат доступ к открытому банкингу в случае удовлетворения условий Нацбанка.

При этом подключение будет доступно для любого субъекта в соответствии с требованиями.

Офис инноваций регулятора готов помочь всем заинтересованным субъектам воспользоваться новой возможностью.

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