Бюджет Аджарии рекордно вырастет

Правительство Аджарии представит пересмотренный бюджет на 2023 год в Верховный Совет региона, и впервые он превысит 600 миллионов лари. Как передает Trend, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства.

Глава правительства отметил, что увеличение бюджета – результат положительных тенденций в экономике, повышенного доверия и активности туризма и бизнеса как в стране, так и в регионе.

"Пять лет назад, в 2018 году, бюджет Аджарской Автономной Республики составлял чуть более 300 миллионов лари, и совсем скоро мы представим в Верховный Совет Аджарской Автономной Республики пересмотренный бюджет на 2023 год, и он впервые превысит 600 миллионов лари", – заявил Рижвадзе.

Он отметил, что почти удвоенный бюджет региона позволит правительству реализовать еще больше социальных и медицинских программ, строить дополнительные школы, финансировать обучение молодежи, в том числе за рубежом, строить новые дороги и уделять больше внимания развитию Аджарии и ее населения.

В рамках корректировки бюджета Аджарии на 2023 год объем трансфертов муниципалитетам увеличивается на более чем 32 миллиона лари и составит 150 миллионов лари.

Рижвадзе подчеркнул, что основываясь на текущей возможности увеличения бюджета, есть все основания полагать, что к 2025 году он составит не менее одного миллиарда лари.