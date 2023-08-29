Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей

Во втором квартале 2023 года граждане Грузии потратили за границей 514,3 миллиона лари (195,6 миллиона долларов), что на 12,6% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на службу статистики Грузии "Сакстат".

Средние расходы каждого грузинского путешественника составили 946 лари, что на 15,9% меньше, чем в период апрель-июнь прошлого года. Основная часть затрат связана с покупками, питанием и размещением.

Во втором квартале 2023 года граждане Грузии совершили 697,8 тысяч выездов за границу, что на 35,4% больше, чем в апреле-июне 2022 года. Главными участниками выездных визитов были резиденты в возрасте 31-50 лет.

Общее количество туристических поездок составило 331,7 тысячи, что на 50,1% больше, чем во втором квартале 2022 года. Среди основных направлений были Турция (41,8%), Россия (14,1%), Азербайджан (2,6%) и страны Европейского союза (16,7%).

Большинство граждан Грузии отправились за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. Продолжительность визитов во втором квартале 2023 года в среднем составила 6,0 ночей, что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в период января-декабря 2021 года. Эти показатели оправдывают ожидания, восстановившись на 58% по сравнению с периодом до пандемии.

Доходы Грузии от международных туристов за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, что на 182,4% больше, чем в 2021 году. Более того, доходы за 2022 год превысили показатели 2019 года на 7,6%, когда в Грузии был пик посещений международных путешественников.