Президент АБР ознакомился с работами в рамках проекта новой дороги в Грузии

БАКУ /Trend/ - Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе вместе с министром финансов страны Лаша Хуцишвили и президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава ознакомились с ходом строительства 9-километрового тоннеля в рамках проекта новой дороги Квешети-Коби, сообщили в министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает Trend.

Сообщается, что проект реализуется на основе кредитного соглашения с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) на общую сумму 1,2 млрд лари (446,3 миллиона доллара).

На текущий момент выполнено около 90% работ. Отмечается, что тоннель Квешети-Коби, протяженностью 9 км, станет самым длинным в Грузии и уникальным в мире. В рамках проекта также планируется строительство 5-километровой подъездной дороги к Гудаури и туристического центра.