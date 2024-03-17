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Туристический потенциал Грузии представляется на выставке в Вене

Грузия Материалы 17 марта 2024 00:46 (UTC +04:00)
Туристический потенциал Грузии представляется на выставке в Вене

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Национальная администрация туризма Грузии представлена на международной туристической выставке Ferien Messe Wien в Вене, передает Trend.

Сообщается, что особое внимание уделяется департаменту туризма и курортов Аджарии.

В Национальной администрации туризма сообщили, что в рамках этого мероприятия состоялись встречи с госсекретарем по туризму Австрии и директором Национальной администрации туризма Австрии. Кроме того, на встрече присутствовала посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили.

Участие в Венской туристической выставке принимают 850 компаний и организаций, а посещение выставки оценивается в 11 тысяч человек.

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