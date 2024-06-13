Тбилиси станет Европейским городом спорта в 2025 году

БАКУ/Trend/ - Тбилиси присвоен статус "Европейского города спорта 2025" Федерацией спорта европейских столиц и городов (ACES Europe). Как сообщает в четверг Trend, об этом сказали в пресс-службе мэрии столицы.

Отметим, что заявка на получение этого статуса была подана мэрией еще в 2023 году.

По условиям организации, специальная комиссия AECS Europe посетила Тбилиси 10 июня. Члены комиссии оценили спортивную инфраструктуру столицы, изучили спортивную политику муниципалитета, а также текущие программы и проекты.

"Сегодня мы успешно защитили статус кандидата и представили нашу программу президенту ACES Europe и его команде. Несмотря на установленные процедуры ассоциации, Тбилиси получил окончательное подтверждение, что в 2025 году он станет 'Европейским городом спорта'", –сказал заместитель мэра столицы Андриа Басилая.