БАКУ /Trend/ - Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему денежных переводов в Грузию в мае этого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

Согласно информации, данный показатель составил 48,12 миллиона долларов.

В мае 2024 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки через электронные системы снизился на 27,1 процента по сравнению с маем 2023 года, составив 284,3 миллиона долларов.

Объем денежных переводов из Грузии за границу в мае 2024 года составил 30,1 миллиона долларов, что на 3,5 процента меньше, чем в мае прошлого года. За первые пять месяцев 2024 года из Грузии за границу было переведено 145,6 миллиона долларов, что на 1,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

А за первые пять месяцев 2024 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки через электронные системы сократился на 31,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 375,2 миллиона долларов.

Наибольший объем денежных переводов в Грузию поступил из России - 280 миллионов долларов за отчетный период, что составляет 20,4 процента от общего объема переводов.