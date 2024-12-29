Новый президент Грузии будет защищать Конституцию и национальные интересы страны - спикер парламента

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня у Грузии новоизбранный президент, который будет отстаивать истинную волю народа и защищать Конституцию, президент, который будет защищать национальные ценности и интересы.

Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе церемонии инаугурации новоизбранного президента страны Михаила Кавелашвили.

"Две недели назад, 14 декабря в этом зале состоялись президентские выборы по новым конституционным правилам. Коллегия выборщиков из 300 человек избрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии, отдав ему 224 голоса. Политическая история Грузии показывает, что должность президента — это не только большая честь, но и большая ответственность. Быть президентом — значит быть главой государства, а не правителем государства; быть символом государственности и независимости, а не политическим активистом; быть верным стране, а не личным амбициям. Это та тонкая грань, которую некоторые пытались не увидеть и легко пересекли.

Одним из ответов на это стало твердое и громкое заявление о непоколебимой воле, сделанное 26 октября 1 120 000 наших сограждан, которое теперь придаст силы и поддержку шестому президенту Грузии. При таком высоком уровне доверия роль нового президента будет решающей для укрепления национального консенсуса, конституционного порядка и достойного представления Грузии миру", - сказал Ш.Папуашвили.