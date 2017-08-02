В Талль-Афаре началась операция иракских силовиков против ИГ

2 августа 2017 15:51 (UTC+04:00)

Иракские силовики начали операцию против террористов ИГ в городе Талль-Афар к западу от Мосула, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее заявлял, что город станет следующей целью армии после Мосула и будет освобожден "с той же решимостью".

"Операция началась вчера. Около 18 деревень в районе Талль-Афара освобождены, как объявили командиры федеральных правительственных сил", — заявил в среду каналу начальник генштаба курдских вооруженных сил пешмерга Джабар Явар.

По словам офицера иракской армии Фахда Абдуллы Тааи, около 100 танков и бронемашин с солдатами стоят наготове в 40 километрах от города. Планируется, что в штурме примут участие около 40 тысяч бойцов из регулярной армии, федеральной полиции и антитеррористического управления.

​Генерал иракской армии по фамилии Халяф заявил каналу, что для контроля над периметром города будет задействовано шиитское ополчение. По оценке генерала, в городе находятся около 1000 боевиков ИГ с семьями, часть из которых раньше действовали в Мосуле.

"Мирных жителей не осталось в Талль-Афаре. Единственные люди в Талль-Афаре — это семьи боевиков ИГ", — отметил он.

По прогнозу генерала Халяфа и главы курдского генштаба Явара, город удастся освободить "в течение двух недель" из-за упавшего боевого духа ИГ и ведущейся пять месяцев осады города шиитскими ополченцами.

Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Город населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

Azernews Newspaper
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