Число беженцев-рохинджа в Бангладеш достигло 582 тысячи человек

17 октября 2017 13:32 (UTC+04:00)

Количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, передает РИА Новости.

"По нашим данным, количество беженцев с 25 августа составило 582 тысячи человек", — сказал он.

В тоже время, по данным Международной организации по миграции, в Кокс-Базар с конца августа прибыло 537 тысяч рохинджа.

"Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек", — сказал пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.

Azernews Newspaper
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