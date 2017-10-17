Число беженцев-рохинджа в Бангладеш достигло 582 тысячи человек

Количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, передает РИА Новости.

"По нашим данным, количество беженцев с 25 августа составило 582 тысячи человек", — сказал он.

В тоже время, по данным Международной организации по миграции, в Кокс-Базар с конца августа прибыло 537 тысяч рохинджа.

"Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек", — сказал пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.