Раскрыт секрет необычного шара на самой дорогой картине Да Винчи

Американские журналист Уолтер Айзексон в своем труде, посвященном жизни Леонардо Да Винчи, раскрыл предназначение необычного прозрачного шара в руке Христа на картине "Спаситель мира", передает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Полотно "Спаситель мира" является единственным творением Да Винчи, которое находится в частной коллекции. В ноябре картину планируют выставить на торги в аукционном доме Christie’s. Цена произведения искусства будет начинаться от 100 миллионов долларов, что делает ее самым дорогим полотном художника.

По его словам, если бы Да Винчи точно изобразил создаваемые стеклом искажения, то ладонь, изображенная с задней части сферы, была бы уменьшенной или увеличенной. По мнению журналиста это является очень странным, ведь художник "был одержим исследованиями в области оптики и света".

"Возможно, он таким изящным образом пытался наделить Христа и его шар чудесными свойствами", — рассуждает Айзексон.

Долгие годы считалось, что картина была написана одним из учеников Да Винчи. Однако проведенный в 2013 году анализ подтвердил, что она принадлежит руке известного художника.