НАСА отправит "ядерный вертолет" на Титан

21 декабря 2017 00:26 (UTC+04:00)

Следующий зонд НАСА из программы New Frontiers может вернуть первые образцы материи с кометы Чурюмова-Герасименко или попытается найти следы жизни и оценит вероятность ее возникновения на Титане, спутнике Сатурна, сообщили ученые на пресс-брифинге НАСА в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Титан - уникальная планета с плотной атмосферой, озерами, морями из углеводородов, сложным климатом и круговоротом веществ. Мы хотели бы продолжить дело "Кассини" и "Гюйгенса" и понять, есть ли все "кирпичики жизни" на его поверхности и может ли жизнь существовать там. В отличие от других посадочных модулей, наша "стрекоза" сможет перелетать с места на место, перемещаясь на сотни километров", - рассказывает Элизабет Тертл (Elizabeth Turtle), руководитель миссии DragonFly.

Подобный лендер, если он победит в конкурсе, станет крайне необычным и новым проектом для НАСА. В отличие от всех остальных миссий такого рода, таких как посадочная платформа "Финикс", "Гюйгенс", InSight и множество советских венерианских станций, DragonFly сможет перемещаться с места на место благодаря двум новациям.

Первой из них выступает ядерная энергетическая установка, способная снабжать лендер энергией на протяжении многих лет. Второй является набор из восьми мощных пропеллеров, способных поднимать тяжелый зонд в плотный воздух Титана. Это делает DragonFly очень похожим на вертолет или дроны, за исключением того, что он приспособлен для работы в гораздо более суровых условиях.

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Azernews Newspaper
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