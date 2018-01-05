Не менее шести детей погибли в Индии при столкновении школьного автобуса с грузовиком

По меньшей мере шестеро школьников погибли и еще около 10 пострадали 5 января в Индии при столкновении школьного автобуса с грузовиком, водитель автобуса также погиб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газете The Times of India, трагедия произошла в городе Индор.

Водитель автобуса, в котором ехали 30 учеников государственной школы, не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в грузовик, ехавший с большой скоростью.

Пострадавшие доставлены в больницы, полиция начала расследование причин происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.