Не менее шести детей погибли в Индии при столкновении школьного автобуса с грузовиком

5 января 2018 17:10 (UTC+04:00)

По меньшей мере шестеро школьников погибли и еще около 10 пострадали 5 января в Индии при столкновении школьного автобуса с грузовиком, водитель автобуса также погиб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газете The Times of India, трагедия произошла в городе Индор.

Водитель автобуса, в котором ехали 30 учеников государственной школы, не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в грузовик, ехавший с большой скоростью.

Пострадавшие доставлены в больницы, полиция начала расследование причин происшествия.

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