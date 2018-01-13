Объявление об изменении ленты Facebook стоило Цукербергу $2,9 млрд

13 января 2018 01:51 (UTC+04:00)

Объявление о грядущем изменении способа отображения новостей на ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в $2,9 млрд. На такую сумму в пятницу сократилась рыночная стоимость акций компании Facebook, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По оценке Bloomberg, к полудню (20:00 мск) котировки ценных бумаг Facebook на бирже в Нью-Йорке упали на 3,9%. Агентство рассчитало, что состояние Цукерберга снизилось до $74,4 млрд. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.

Как объявил в четверг Цукерберг, лента социальной сети станет чаще отображать новости от друзей и родственников, а сообщения компаний и СМИ - реже. Основатель компании рассчитывал, что нововведения, на внедрение которых потребуется несколько месяцев, пойдут на пользу его предприятию.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

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Azernews Newspaper
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