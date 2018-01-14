Фотографа королевской семьи Великобритании обвинили в сексуальных домогательствах

Тринадцать человек обвинили в сексуальных домогательствах фотографа королевской семьи Великобритании перуанца Марио Тестино. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times, передает ТАСС.



Еженедельник информирует о том, что обвинения в адрес 63-летнего Тестино выдвинули "13 моделей и помощников-мужчин" и что фотограф занимался "сексуальной эксплуатацией моделей-мужчин". Эти обвинения касаются периода времени, начиная с середины 1990-х годов.

В сложившейся ситуации американское издательство Conde Nast, выпускающее журналы Vogue и Vanity Fair, отказало Тестино в праве на сотрудничество. Аналогичные санкции данное издательство распространило и на другого известного фотографа, американца Брюса Вебера, которого обвинили в домогательствах 15 моделей.

Марио Тестино прославился в Великобритании фотопортретами принцессы Уэльской Дианы (1961-1997) для журнала Vanity Fair, которые он сделал незадолго до ее гибели. Он также неоднократно делал снимки королевы Елизаветы II, принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин и других членов королевской семьи Виндзоров. В 2014 году королева Великобритании возвела Тестино в почетные офицеры ордена Британской империи.

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