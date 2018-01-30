Хакеры пытаются продать криптовалюту, украденную с Coincheck - Reuters

30 января 2018 22:09 (UTC+04:00)

Хакеры, стоящие за выводом со счетов японской биржи Coincheck криптовалюты NEM на сумму в 58 млрд иен (около $534 млн), предпринимают попытки продать ее. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-президента фонда NEM Джеффа Макдональда, передает ТАСС.

По его словам, фонду удалось отследить похищенную криптовалюту до аккаунта, местоположение которого на данный момент неизвестно. Вице-президент фонда отметил, что злоумышленники начали предпринимать попытки продать криптовалюту на шести биржах. "Мы связываемся с этими биржами", - заявил Макдональд. Он добавил, что не может подтвердить, какую сумму потратили хакеры.

NEM была запущена в 2015 году и является десятой крупнейшей криптовалютой. Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за оборотом которой основывается на криптографических методах. В частности, концепция подразумевает работу на основе технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, не связанной с одним общим сервером.

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