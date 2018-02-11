Названы самые популярные в мире внедорожники и кроссоверы

11 февраля 2018 05:53 (UTC+04:00)

Аналитическое агентство Focus2move составило рейтинг наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV в 2017 году, передает РИА Новости.

На первом месте расположился Toyota RAV4, продажи которого в прошлом году увеличились на десять процентов. Лидер в сегменте SUV в 2016 году Honda CR-V занял второе место. Продажи данной модели по сравнению с 2016 годом выросли почти на один процент. Тройку наиболее популярных автомобилей сегмента SUV замкнул Volkswagen Tiguan, рост продаж которого составил 37,5 процента.

В десятку самых продаваемых внедорожников и кроссоверов также вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, KIA Sportage и Mazda CX-5.

В целом эксперты отмечают, что автомобили сегмента SUV составили почти 38 процентов от общего числа проданных в 2017 году пассажирских машин. Всего в прошлом году было реализовано 30 миллионов внедорожников и кроссоверов. Ключевыми рынками для автомобилей сегмента SUV стали Китай, США и Канада.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Бизнес-позиция казахстанского AsiaCredit Bank оценивается как «слабая» - S&P
Бизнес 8 февраля 17:59
Вюсал Гасымлы: Международные рейтинговые агентства признали результаты проводимых в Азербайджане реформ
Бизнес 5 февраля 18:09
Узбекистан улучшил позиции в международном рейтинге верховенства закона
Узбекистан 5 февраля 11:56
Заморозка казахстанских активов не повлияет на кредитный портфель страны - Moody’s
Бизнес 30 января 19:24
Нацбанк Казахстана обнародовал ТОП-3 страховых компаний
Бизнес 30 января 18:22
S&P подтвердило рейтинг «КазМунайГаз»
Бизнес 30 января 16:07
Чили требует, чтобы Всемирный банк расследовал занижение страны в рейтинге Doing Business
Другие страны 14 января 10:19
Баку включен в ТОП-5 городов с самой необычной архитектурой
Общество 13 января 04:49
Зерновая страховая компания Казахстана избежала рисков потери базы капитала - S&P
Бизнес 29 декабря 2017 12:14
Рейтинг S&P казахстанского Qazaq Banki остается на пересмотре с негативными ожиданиями
Бизнес 29 декабря 2017 11:35
S&P повысило рейтинги Bank RBK Казахстана
Бизнес 25 декабря 2017 15:58
Названы наиболее и наименее оправдавшие ожидания автомобили
Исследования 24 декабря 2017 07:18
Fitch подтвердило рейтинг АО "Казахтелеком"
Бизнес 23 декабря 2017 15:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка Казахстана
Бизнес 23 декабря 2017 11:18
S&P пересмотрел прогноз по рейтингам казахстанского АО «Самрук-Энерго»
Бизнес 22 декабря 2017 20:26
Fitch Ratings подтверждает рейтинговые оценки казахстанского "Altyn Bank"
Бизнес 20 декабря 2017 20:45
Рейтинг Макрона за два месяца вырос на 10% - опрос
Европа 17 декабря 2017 13:29
Рейтинг Трампа достиг нового рекордно низкого значения
США 8 декабря 2017 02:56