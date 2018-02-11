Названы самые популярные в мире внедорожники и кроссоверы

Аналитическое агентство Focus2move составило рейтинг наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV в 2017 году, передает РИА Новости.



На первом месте расположился Toyota RAV4, продажи которого в прошлом году увеличились на десять процентов. Лидер в сегменте SUV в 2016 году Honda CR-V занял второе место. Продажи данной модели по сравнению с 2016 годом выросли почти на один процент. Тройку наиболее популярных автомобилей сегмента SUV замкнул Volkswagen Tiguan, рост продаж которого составил 37,5 процента.

В десятку самых продаваемых внедорожников и кроссоверов также вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, KIA Sportage и Mazda CX-5.

В целом эксперты отмечают, что автомобили сегмента SUV составили почти 38 процентов от общего числа проданных в 2017 году пассажирских машин. Всего в прошлом году было реализовано 30 миллионов внедорожников и кроссоверов. Ключевыми рынками для автомобилей сегмента SUV стали Китай, США и Канада.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.