США уничтожили двух боевиков "Аш-Шабаб" при авиаударе в Сомали

27 февраля 2018 21:16 (UTC+04:00)

Американские военные в ходе авиаударов в Сомали ликвидировали двух боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает африканское командование США, передает РИА Новости.

Сообщается, что американские военные нанесли удары в понедельник в окрестностях населенного пункта Джилиб.

"При взаимодействии с правительством Сомали силы США нанесли авиаудары по боевикам "Аш-Шабаб"… погибли два боевика, один получил ранения", - говорится в сообщении.

США регулярно наносят удары по группировке "Аш-Шабаб", которая связана с "ИГ". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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