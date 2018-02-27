США уничтожили двух боевиков "Аш-Шабаб" при авиаударе в Сомали

Американские военные в ходе авиаударов в Сомали ликвидировали двух боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает африканское командование США, передает РИА Новости.



Сообщается, что американские военные нанесли удары в понедельник в окрестностях населенного пункта Джилиб.

"При взаимодействии с правительством Сомали силы США нанесли авиаудары по боевикам "Аш-Шабаб"… погибли два боевика, один получил ранения", - говорится в сообщении.

США регулярно наносят удары по группировке "Аш-Шабаб", которая связана с "ИГ". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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