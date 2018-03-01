Малайзийский заповедник спас от гибели 700 диких слонов

Природный заповедник Куала Гандах в центральной Малайзии за 30 лет работы переселил в дикие джунгли с зон, занимаемых человеком, 700 диких слонов. Таким способом хранители-погонщики спасают слонов от охотников и браконьеров, а также от вымирания из-за нарушения естественных зон обитания, пишет AFP, передает ТАСС.

Сейчас в полуостровной части Малайзии насчитывается 1200 диких азиатских слонов, тогда как в 2011 году было 1700 особей. Слоны стали заходить на прежние территории обитания, где теперь находятся плантации пальмового масла и поселения местных жителей. Животные могли вытаптывать или съедать часть урожая, и сельские работники стали воспринимать их как вредителей. Чаще всего после таких встреч с людьми слон бывает ранен или убит. Также животным продолжают угрожать браконьеры, которые торгуют их мясом или бивнями на черных рынках.

"Если оставшиеся территории обитания продолжат быстро сокращаться из-за вырубки, я думаю, что уже до конца этого века не останется диких слонов", - уверен малазийский эксперт Ахимса Кампос-Арцейз.

В заповеднике Куала Гандах сейчас живет 26 взрослых азиатских слонов. Спасать получивших травмы или осиротевших животных помогают профессионалы местного "Национального центра спасения слонов" (National Elephant Conservation Centre). Они занимаются приручением и тренировкой слонов, перевозят их в сохранившиеся тропические леса, а также следят, чтобы те не выходили за пределы охраняемой заповедной зоны.

Аналогично страдает популяция диких слонов на Африканском континенте. Там в течение последнего столетия численность животных сократилась в 20 раз. Основной причиной гибели особей становится промысел слоновой кости. Он официально запрещен ООН, однако повсеместно в ЮАР, Зимбабве, Намибии браконьеры нарушают закон - только за 2007-2014 гг. ради слоновой гости ежегодно убивалось по 30 тыс. особей.

Материал предоставлен проектом "+1".

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