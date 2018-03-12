Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США

12 марта 2018 08:27 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету "Тона ильбо".

По словам собеседника издания, намерение нормализовать отношения с США Ким Чен Ын выразил на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией. "Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне", — сказал источник.

Ранее северокорейский лидер предложил встретиться с президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне дали согласие и заявили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

Предложение о заключении мирного договора с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена.

В Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность, поскольку США связаны союзническими обязательствами с Республикой Корея, по законам которой КНДР представляет собой даже не государство, а запрещенную "антигосударственную организацию".

При президенте Билле Клинтоне американцы вели переговоры с Пхеньяном об установлении дипломатических отношений. Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего посольства ГДР, в котором потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в Северной Корее. Однако после смены власти в Америке и появления правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.

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