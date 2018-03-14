Постпред России при ОЗХО заявил, что у сирийских террористов есть химоружие

14 марта 2018 20:47 (UTC+04:00)

Находки хлоросодержащих веществ на освобожденных от террористов территориях Сирии свидетельствуют о том, что боевики обладают запасами отравляющих веществ (ОВ), заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности ООН в минувший понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" применили в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество.

По словам постпреда, в результате пострадали 30 мирных жителей. Небензя подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии.

"Недавние хлорные находки в Сирии, сделанные сирийской армией на освобожденных от террористов территориях, являются подтверждением наличия у боевиков запасов отравляющих веществ", - сказал Шульгин, выступая на сессии исполнительного совета ОЗХО.

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