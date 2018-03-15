На экстренном заседании Совбеза Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН

Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН, передает Интерфакс.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основания международного законного порядка", - сказал он.

По словам Брейтуэйта, Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по просьбе Великобритании для обсуждения "дела Сергея Скрипаля".

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.

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