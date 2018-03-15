На экстренном заседании Совбеза Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН

15 марта 2018 00:09 (UTC+04:00)

Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН, передает Интерфакс.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основания международного законного порядка", - сказал он.

По словам Брейтуэйта, Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по просьбе Великобритании для обсуждения "дела Сергея Скрипаля".

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов - постпред РФ при ООН
Россия 00:33
Совбез ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери в закрытом формате
В мире 14 марта 23:38
Лондон не исключает дальнейшего ужесточения антироссийских мер
Европа 14 марта 23:37
ООН стремится избежать прямого военного противостояния между Россией и США в Сирии
В мире 14 марта 21:24
Постпред России при ОЗХО заявил, что у сирийских террористов есть химоружие
В мире 14 марта 20:47
Мэй пообещала заморозить госактивы РФ, если обнаружит угрозу Великобритании
Европа 14 марта 17:34
Британия не будет полностью разрывать отношения с Россией
Европа 14 марта 17:20
Британия приостанавливает двусторонние связи с Россией
Европа 14 марта 17:17
МИД России в ближайшее время сделает заявление по выступлению Мэй в британском парламенте
Россия 14 марта 17:10
Британия вышлет 23 российских дипломата
Европа 14 марта 16:55
Европарламент предложил Великобритании заключить после Brexit договор об ассоциации с ЕС
Европа 14 марта 16:40
Чавушоглу: У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия
Турция 14 марта 14:55
Лавров: Облегчение визового режима с Турцией может стать "прелюдией" к безвизовым обменам
Россия 14 марта 14:38
Лавров: РФ позитивно реагирует на просьбы Анкары ускорить поставки С-400
Россия 14 марта 14:36
Чавушоглу: Турция поддерживает территориальную целостность Сирии
Турция 14 марта 14:33
Узбекистан и Россия будут совместно производить сельхозтехнику
Бизнес 14 марта 14:24
«Газпром» будет осуществлять геологоразведочные работы в Узбекистане
Энергетика 14 марта 13:19
Чавушоглу: Президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре
Турция 14 марта 13:06