Более 30 тыс. человек вышли из Восточной Гуты

Более 30 тысяч человек вышли из Восточной Гуты в субботу через пункт пропуска в Хаммурии, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, передает ТАСС.

"К настоящему моменту вышло более 30 тысяч человек, люди продолжают выходить", - сказал он.

Ранее в субботу Золотухин сообщил, что по гуманитарному коридору проходит более 3 тысячи человек в час. Минобороны РФ ведет трансляцию на своем сайте в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза.

В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась. Во вторник Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

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