В Мексике после нападения на бар погибли шесть человек

22 марта 2018 13:53 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате вооруженного нападения на заведение в Мексике, где проводились петушиные бои, передает РИА Новости со ссылкой на портал SDP Noticias.

Инцидент произошел поздно вечером в среду в муниципалитете Пурисима-дель-Ринкон, входящем в состав штата Гуанахуато. Группа неизвестных ворвалась в заведение под названием Palenque Bar California и открыла огонь по находившимся в помещении людям.

Как сообщает газета Universal, проживающие поблизости люди вызвали экстренные службы, как только услышали выстрелы и крики.

По данным издания, в больницы были доставлены 16 раненых, остальным пострадавшим не понадобилась медицинская помощь. Также сообщается, что одним из погибших, по предварительным данным, является отец мэра города Сан-Франсиско-дель-Ринкон.

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