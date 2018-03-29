Замгенсека ООН по политическим вопросам стала американка

29 марта 2018 02:28 (UTC+04:00)

Новым заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам стала представительница США Роузмэри Дикарло, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

На этом посту Дикарло, которая сейчас является президентом Национального комитета американской внешней политики и профессором в Йельском университете, сменит своего соотечественника Джеффри Фелтмана. Контракт Фелтмана истекает 31 марта. На эту должность он заступил в 2012 году при Пан Ги Муне.

В пресс-службе ООН отметили 35-летний дипломатический и преподавательский опыт Дикарло. В госдепартаменте США она служила в качестве заместителя постоянного представителя при ООН, а также занималась европейской и евразийской проблематикой.

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